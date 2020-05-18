O saldırgan tepkiler üzerine özür diledi

Olay, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir parkta meydana geldi. Komşusunun sokak hayvanları için parka mama ve su koyduğunu gören saldırgan elinde kürek ile komşusuna saldırdı. Saldırgan daha sonra kapları tekmeledi. Komşusunun üzerine tekrar yürümek isteyen saldırgana araya giren vatandaşlar engel oldu.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hayvanseverler büyük tepki gösterdikten sonra saldırgan iki apartman yanında oturan komşusunu parka çağırarak kendisinden özür diledi.



1 HAFTA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKACAK

Saldırıya uğrayan kişi saldırganını tek şartla affedebileceğini belirterek, sokak hayvanları için 1 hafta süre ile mama alıp parka bırakmasını istedi. Komşusunun isteğini kabul eden saldırgan, 1 hafta parka sokak hayvanları için hem mama hem de su koyacak.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI DA KESİLDİ

Polisler tarafından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alınan saldırgana sokağa çıkma ihlalinden 3 bin 150 TL para cezası ve Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanları aç ve susuz bırakma suçundan hakkında 973 TL cezai işlem uygulanmasıyla ilgili tutanak tutularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne sevk edildi.