Oğluna tanıklık yaptığı adliyede dövülerek öldürüldü

Dün, Denizli Adliye Sarayı’nın birinci katında meydana gelen olay şöyle gelişti:

Burdur’da İsmail Kılınç, Denizli’de yaşayan oğlu Gökhan Kılınç’a 6 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe A. tarafından açılan nafaka davasının duruşmasında, tanık olarak dinlendi.

Duruşma çıkışı İsmail Kılınç, iddiaya göre eski gelini Ayşe A. ile ailesinin saldırısına uğradı.

KALBİ DURDU

Koridordaki saldırı üzerine, duruşma salonundan koşarak gelen Gökhan Kılınç, babasını yerde buldu. Kılınç’ın yardım istemesi üzerine olaya polis müdahale etti.

Kalbi duran İsmail Kılınç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe A., Hasan A. ve Ünal S. gözaltına aldı.

“BABAM ACIMASIZCA ÖLDÜRÜLDÜ”

Olayda kendisi de darbedilen Gökhan Kılınç, şöyle konuştu:

* Boşandığım eşimin açtığı nafaka artırım davası vardı. Babam da tanığım olarak geldi. Eski eşim, yeni evlendiği kocası ve babasıyla gelmiş.

* Mahkeme salonunda eski eşim bana “Seninle görüşeceğiz. Daha önce yapmadığımı dışarıda yapacağım” dedi. Hakim de eski eşimi, “Mahkeme salonundasınız unutmayın” diye uyardı.

* Duruşma zaptını almayı beklerken, 3 kişi koridorda babama saldırmış. Başını yere vuruyorlar, tekme tokat dövüyorlar, boğazını sıkıyorlardı.

* Ben gelince, bana da saldırıp, darbettiler. Kıyafetlerimi yırttılar. Babama koştum ve üzerine kapandım, tekme-tokat vurmaya devam ettiler.

* Kalbi durmuştu. Hemşire olduğum için kalp masajı yaparak geri döndürmeye çalıştım ancak babam hayatını kaybetti. Mahkeme salonu önünde vefat etti. Babam acımasızca öldürüldü. (DHA)