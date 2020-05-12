Öğrenciler isyan etti… CHP anket sonuçlarını açıkladı!

Haziran ayında yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) corona virüsü salgını nedeniyle 25-26 Temmuz tarihine ertelenmişti ancak geçen günlerde Cumhurbaşkan Erdoğan, turizm sezonunun başlaması için sınav tarihinin 27-28 Haziran’a alındığını açıkladı. Öğrenciler ve aileler ise karara tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Konu ile ilgili, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, ”Haziran’da da başaracaksınız ama Temmuz da sizin hakkınız. Siz sınava çalışın, bizler sizin hakkınız için çalışalım” paylaşımında bulundu ve CHP olarak İstanbul’un 39 ilçesinde saha çalışması başlattıklarını duyurdu.

YKS TARİHİ DEĞİŞİMİ İÇİN İMZA TOPLANIYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul’daki 39 ilçe örgütü, iletişime geçtiği öğrencilere ve velilere bazı sorular yönelterek söz konusu kararla ilgili onların düşüncülerini ve taleplerini dinledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı aynı zamanda ‘gelecegimizgenclerimiz.chpistanbul.org’ adlı internet sitesi üzerinden de aynı sorularla öğrenci ve velilerin sınav tarihiyle ilgili görüşlerini ve taleplerini alarak, sınavın Temmuz ayında gerçekleştirilmesi için imza toplamaya başladı.

”BU KEYFİ KARAR, GENÇLERİMİZDE STRES YARATTI”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu, sınav tarihinin değiştirilmesinin keyfi bir karar olduğunu belirterek ”Öğrencilerin sınava hazırlık takvimleri ve bu süreçteki psikolojik durumları değerlendirilmeden; eğitimcilerin görüşlerine başvurulmadan alınan bu keyfi karar, geleceğimiz olan gençlerimizde derin bir üzüntü ve stres yarattı.

Sınav daha önce açıklandığı gibi 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmelidir. Biz gençlerimize şunu söylüyoruz: Haziran’da başaracaksınız ama Temmuz sizin hakkınız. Siz sınava çalışın bizler de sizin için çalışalım” dedi.

YÜZDE 98.5: KARAR GERİ ÇEKİLSİN

CHP İstanbul İl Örgütü’nün ‘Geleceğimiz Gençlerimiz’ sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmaya ilk 4 günde 6 bin 417 öğrenci ile 2 bin 718 öğrenci velisi katıldı.

”YKS’nin tekrar ileri bir tarihe ertelenmesini ya da alınan son kararın geri çekilmesini istiyor musunuz?” sorusuna katılan 9 bin 135 kişiden 8 bin 998’i (yüzde 98.5) ”Evet” yanıtı verdi.

”Salgın koşullarında gerçekleştirilmesi muhtemel YKS’ye güvenle girmek mümkün olacak mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 96.7’si ”Salgın koşullarında sınav gerçekleştirilmemelidir” şeklinde cevapladı.

KARARI DESTEKLEYEN NEREDEYSE KİMSE YOK

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 8 Mayıs’ta başladığı çalışmada bugüne kadar 9 bin 135 öğrenci ve veliye yöneltilen sorulara gelen yanıtlar şöyle:

* Salgın nedeniyle sınav tarihi değiştirilmişti. Son yapılan açıklamaya göre sınav tarihi bir kez daha değiştirilerek 1 ay erkene çekildi. Bu kararı destekliyor musunuz?

– Hayır, desteklemiyorum: Yüzde 98.6

– Evet, destekliyorum: Yüzde 1.4

* Salgın koşullarında gerçekleştirilmesi muhtemel YKS’ye güvenle girmek mümkün olacak mı?

– Salgın koşullarında sınav gerçekleştirilmemelidir: Yüzde 96.6

– Gerekli tüm tedbirler alınacağı için sınava güvenle girilebilir: Yüzde 3.4

ÖĞRENCİLER: BİZ KOBAY DEĞİLİZ

”Sınav tarihinin 1 ay erkene çekilmesine ilişkin kararı, neden desteklediğinizi ya da desteklemediğinizi kısaca anlatır mısınız?” sorusunu gençler şöyle cevapladı:

* Biz kobay değiliz. Tüm planlarımızı 25-26 Temmuz tarihine göre yapmıştık. Şimdi çok sıkıntı çekiyoruz. Ben gözlük takıyorum ve maske takınca gözlük camlarım buğulaşıyor. Bu şekilde sınavı yapabileceğimi düşünmüyorum.

* Benim solunum yollarımda sıkıntı var zaten normalde nefesim çabucak kesiliyor. Bir de maskeyle girip 3 saat boyunca durmam çok zor ve annemde hipertansiyon var ona bulaştırmaktan korkuyorum.

* Ben 20 yaş altı bir birey olarak en son 12 Mart’ta evden dışarı çıktım astım hastasıyım ve bağışıklığım çok düşük. Aynı zamanda bize verilen 1 ayın geri alınması da bizim tüm çalışma programımızı alt üst etti. Haberi aldığım günden beri sadece 4 ya da 5 saat uyuyorum çünkü ancak böyle sınavda istediğim başarıyı elde edebilirim. Gerçekten her açıdan çok mağdur durumdayız. Biz sınavın Haziran’da yapılmasını istemiyoruz.

“HER ŞEYİMİZ AKSADI”

* Benim babam ve ablam virüse yakalandı ve ben üç hafta boyunca stresle ders çalışamadım. İnternetten deneme siparişi veriyoruz geç geliyor. Her şeyimiz aksadı. Şimdi 30 gün geriye çektiler bir netin hayatımızı belirlediği bir sınavda kaç gün geriye atarak hakkımızla oynadılar. Lütfen sınav tarihi 25-26 Temmuz’da yapılsın.