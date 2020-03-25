Okul tatili uzadı mı? Okullar açılacak mı? İşte Bakan Koca’nın tatil açıklaması!

Okul tatili ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ‘okul tatili uzadı mı? sorusunun yanıtı belli oldu. Bakanların yaptığı toplantı sonrası alınan karar açıklandı ve okulların tatil edildiği bildirildi.

OKUL TATİLİ UZADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplantı sonrasında alınan karar gereği okul tatilinin uzatılacağını açıkladı. Okul tatilinin 30 Nisan’a kadar süreceği açıklandı.

Bakan Koca: “Misafir gelirse sarılmak yok. El öpmek yok. Uygulamayı tatil olarak görmeyin. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Verilen ara uzatılacak.”

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

23 Mart’ta başlayan ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan uzaktan eğitim sistemi 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler online olarak eğitimlerini EBA ve TRT EBA Tv üzerinden almayı sürdürecek.

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.

EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.