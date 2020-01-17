Son dakika… Erdoğan: ‘O mektup şahsa özel, içeriğini açıklayamam’

İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine verdiği mektuba da değindi.

Erdoğan “Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi açıkladı mı bilmiyorum ama mektubun içeriği şahsa özel. Sizin anlattıklarınızdan farklı şeyler var içinde. O yüzden benim içeriği açıklamama doğru olmaz. Gündemde olması nedeniyle söyleyeyim Kanal İstanbul bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) işi değil. Kanal İstanbul bizim işimiz. Benim belediye başkanlığımdan beri adımını attığım bir proje.” dedi.

Kanal İstanbul güzergahındaki arazi satışları ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Bunların ifade ettiği gibi değil, yalanlarla dolu. Örneğin yurt dışından gelip şu kadar bir yer aldı v.s. ( Katarlı Şeyha Moza) Hanımefendinin orada böyle bir yeri yok falan. Kesinlikle yalan böyle bir şey yok. Şimdi başka bir iddia gündeme geldi. CHP’liler orada arazi kapatıyormuş. Olabilir parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor” diye konuştu