On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (27.01.2019)

On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. On Numara çekilişi her Pazartesi akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirleniyor. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor.

27 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.