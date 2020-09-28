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Ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesedin CHP’li başkana ait olduğu belirlendi

Antalya’da ormanlık alanda çıkan küçük çaplı yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin çıkış noktasında bulunan yanmış erkek cesedinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi.

20:45 -
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Ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesedin CHP’li başkana ait olduğu belirlendi

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesine bağlı Düzlerçam Mahallesi Kuruçay mevkiindeki ormanlık alanda sabah erken saatlerde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye geldi.

Ormana yayılmadan kısa sürede söndürülen yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen yerde yanmış bir erkek cesediyle karşılaşıldı.

İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde kimliğe rastlanılmadı.

(Foto: İHA)

CHP’Lİ BAŞKANA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ 

Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cesedin kimliğinin CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın’a (53) ait olduğu belirlendi. Yalçın'ın cenazesinin yarın morgdan alınarak Döşemealtı'nda defnedileceği öğrenildi.

2012-2015 yılları arasında CHP ilçe başkanlığı yapan Hasan Haluk Yalçın’ın CHP'den Antalya Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: 20:47 28.09.2020
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