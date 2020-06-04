Ortalığı karıştırmıştı… Gizemli ABD’li hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

ABD’li Chesterr Juall, kaldığı otelin önünden 27 Nisan günü bindiği taksinin şoförüne, Beyşehir Gölü’ne gitmek istediğini söyledi. Taksi yol üzerindeki Altınapa Baraj Gölü’ne geldiğinde ise Juall, şoförden aracı durdurmasını istedi.

Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı naylon torbadaki tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 balığı, baraj sularına bıraktı. Taksi şoförü ise Juall’ın balıkları baraj sularına bırakma anını, canlı yayınla sosyal medya hesabından paylaştı.

10 BİN LİRA CEZA YEDİ

Görüntüyü izleyen taksi şoförünün arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’na bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ile Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Juall’ın kaldığı otele gitti.

Juall hakkında barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Juall, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından yaklaşık 4 gün boyunca balıkları bulmak için barajda yapılan arama çalışmaları ise sonuç alınamayınca sonlandırıldı.

BOMBA PANİĞİ YAŞANDI

Juall, 23 Mayıs gecesi saat 01.00 sıralarında ise bomba paniğine neden oldu. Mevlana Caddesi’nde yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin iddiaya göre konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullanması üzerine polisi aradı.

Ekipler kısa sürede Juall’i yakaladı. Polis, şüpheli bir durum rastlamayınca Juall’ı kaldığı otele gönderdi.

ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Juall’ın bu olaydan bir gün sonra ise polis tarafından kaldığı otelden alınıp, sınır dışı edilmek üzere Ankara’daki Sınır Dışı Büro Amirliği’ne götürüldüğü ortaya çıktı.

ABD’li Juall’in, Konya’da kaldığı sürece sık sık otel değiştirdiği, çoğunlukla odasından çıkmadığı, dışarı çıktığında da tutarsız hareketler sergileyip, kendi kendisine konuştuğu iddia edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Chesterr Juall’ın, 2015 yılında İstanbul’da kaldığı otelde, kadın görevliye ‘cinsel istismara teşebbüs’ suçundan yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ konularak, tahliye edildiği belirlendi.

DÖRT İLDEN ŞİKAYET

O tarihte kaldığı otel odasında yapılan aramada çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilen Juall hakkında ayrıca İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Konya’da ‘cinsel saldırı’, ‘yaralama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ile ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi. (DHA)

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