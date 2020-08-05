Osman Dereli kimdir? Görevden alınan MASAK eski Başkanı Osman Dereli’nin hayatı…

Resmi Gazete yer alan görevden alma kararıyla birlikte MASAK eski başkanı Osman Dereli’nin hayatı merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar…

OSMAN DERELİ KİMDİR?

Osman Dereli, 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Dereli, 1997 yılında ise Maliye Bakanlığı’nda hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda grup başkanı olarak görev yapan Dereli, yine bu dönemde (2006-2008) ABD’de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Eylül 2012’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Dereli, 2016’da ise Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

Osman Dereli, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.