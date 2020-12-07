Otobüslerin parası dinozorlara gitmiş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve başlar başlamaz kentin sorunlarını masaya yatırdı. Bunların başında ulaşım geliyordu. Önceki dönemde otobüs alınması gerekirken, milyarlarca liranın oyuncaklara ve dinozorlara harcandığının tespit edilmesi üzerine Yavaş, otobüs alımı için harekete geçti. Cumhur İttifakı'nın tüm engellemelerine rağmen, Yavaş yapılanları halka şikayet etti ve sonunda otobüs alımı için belediyenin kredi almasına onay verildi. Mansur Yavaş, toplu taşıma üzerinde önemle durduklarını da belirtti ve otobüs alımı ile ilgili süreci SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

İHTİYAÇ ARTTI AMA…

“Toplu taşıma ve nüfus oranına yıllar bazında baktığımızda; 2010 yılında 2 bin 37 otobüs varken, Ankara'nın nüfusu 4 milyon 641 bin 250 idi. Son otobüs alımı 2013 yılında yapılmış. 2013 yılında Ankara nüfusu 5 milyon 45 bin 83 kişi. Otobüs sayısı bin 941 idi. 2019 yılına gelindiğinde, nüfus 5 milyon 639 bin 76 kişiye ulaşmış ancak otobüs sayısı bin 540'a düşmüş. Bu sayılara göre Ankara'nın nüfusu yüzde 10 artmış, mevcut otobüs sayısı yüzde 21 oranında azalmış. Dünya Toplu Taşımacılar Birliği 2019 yılı verilerine göre, dünyada toplu taşımada otobüslerin yaş ortalaması 6.9'dur. Son otobüs alımının yaklaşık 8 yıl önce yapılmış olmasından dolayı otobüslerimizin yaş ortalaması 11.2'ye yükselmiş. Otobüslerimiz neredeyse dünyaya kıyasla iki kat daha yaşlıdır.”

BİR YIL ÖNCE BAŞLADI

Ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan görüşmeler sonucu 254 doğalgazlı, 28 dizel otobüs ve 2 adet doğalgaz dolum istasyonunun finansmanına ilişkin 60 milyon Euro'luk kredi sözleşmesi imzalanmıştı. Kredinin konsept onayı 2019 yılı Kasım ayında alındı. 10 Ocak 2020'de Belediye Meclisinden “Borçlanma Yetkisi” çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan, ABB'nin otobüs alımı ile ilgili dış borçlanmasına izin veren yazıyı onayladı. Otobüs alımında sona gelindi.

‘OTOBÜS BAKKALDAN ALINMIYOR'

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki Cumhur İttifakı üyelerinin “Otobüsler niçin hala alınmıyor?” eleştirilerine Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu karşılığı verdi: “Biz de bir an önce otobüsleri almak, halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Ama bunun da birtakım prosedürleri var. Bizi eleştirenler, gecikme olduğunu söyleyenler de bunu bilmelerine rağmen ‘Otobüsler niçin alınmadı' diye olumsuz bir hava yayıyorlar. Otobüs, bakkaldan mal alınır gibi alınmaz. Bu tür söylentileri yayanlar süreç tamamlandığında mahcup olacaktır.”