İstanbul’da halk otobüsü şoföründen bisikletli kadına saldırı…

İstanbul Kadıköy’de özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, ‘Ben alkollü yolcu taşımıyorum’ dedikten sonra ‘Pis sarhoşlar’ diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı.

Yolcuyu darp etmeye çalışan şoförü araya giren yolcular güçlükle engelledi.

İBB’DEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada ise, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır” denildi. (DHA)