Özgür Özel: 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

* Bütün Türkiye'yi büyük bir kaosa ittik.

* İki gün havalar sıcak gidecek diye bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

* Doğru yapılabilseydi çok doğruydu ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye'ye yaydık.

* Marketlerde metrekarenin 10'da biri sınırlaması doğru iş ama dün marketler hınca hınç. Dünyaya rezil olduk.

* Bir sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi planlayamayan bir zihniyet yüzünden.

* Fotoğraflarda, videolarda maskeli kişi sayısı 1 tane, 2 tane.

* Plansız fırlayan gitmiş markete ne bulursa alıyor.

“SEN BİLİNCE BÖYLE OLUYOR”

İtalya'nın sokağa çıkma yasağını bir gün önceden duyurduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:

* Beğenmediğimiz kötü örnek İtalya, 10 Mart'ta ilan ettiği sokağa çıkma yasağını Başbakan Conte'nin ağzından 9 Mart'ta öğrendi. Doğrusu bu. Böyle yapmak gerekiyor.

* Diyecek ki, ‘Kimse panik yapmasın, buralar buralar açık. Gezici araçlar ekmek dağıtacak.’ Bunu düşünün. Çok basit bir şey.

* 30 büyükşehrin ve Zonguldak'ın belediye başkanlarını valiler davet etse, bilgi verse, kriz öngörülse, hazırlık yapılsa, vatandaşa sakince anlatılsa, o panik yaşanmasa…

* Utandık hepimiz, dünyaya rezil olduk. Niye?

* Bir sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi planlayamayan bir zihniyet yüzünden.

* Çünkü ‘Ben bilirim, ben bilirim.' Sen bilince böyle oluyor.

“DEVLETLERİN BÖYLE KRİZLERİ YÖNETEBİLMELERİ AİLE SİGORTASIYLA MÜMKÜN”

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'nin uygulamadığı sigorta dalı, aile sigortasıdır.

* Aile sigortası, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının en önemli projesi, Türkiye'ye en önemli vaadidir.

* Partimizin gözbebeğidir bu proje.

* Bu projeye bugünlerde ne çok ihtiyaç duyulduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

* Aile sigortası olmayan devletlerin böyle krizleri yönetmesi, örneğin sokağa çıkma yasağını özgürce ve hiç düşünmeden ilan edebilmeleri, evde kal dediklerine bu sözün aç kal manasına gelmemesi ancak aile sigortasıyla mümkündür.

* Gazi Meclis, bu günlerde çalışmamaktadır.

* En az af kanunu kadar önemli ve çok sayıda kişinin yüzünü güldürecek iş aile sigortasının kanunlaşmasıdır.

* Bunu yüce Meclise genel başkanımızın imzasıyla emanet etmiştir.

* Tüm grupları bir kez daha aile sigortasını yasalaştırmaya davet ediyoruz.

“BU KADAR İTİBARLI BİR YARGILANMA OLUR MU?”

Özel, Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu hakkında uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin menfaatleri dahlinde hareket etmek ve yargıya nüfuz ticareti yaparak baskı uygulamaktan dava açıldığını anımsatarak, şöyle dedi:

* Nihayet bu dava açıldı. Ama kendisi Hukuk Politikaları Kurulu'nda oturuyor.

* Bu sizin yeni rejiminizin çok önemsediği Politika Kurulu. Ne diye oturuyor orada?

* Bir köşede bir sandalye kötü örnek diye mi oturuyor? ‘Böyle yapmayın' diye mi gösteriyorsun?

* Olmaz arkadaşlar. Mesleki kusur işleyenler, mesleki disiplin cezası alanlar dahi o mesleklerin icra kurullarında, disiplin kurullarında görev yapamazlarken, ülkenin hukuk politikaları nasıl olacak diye oluşturulan bir kurula, yargıya baskı yapmış bir adama nüfuz kazandırmak, hangi aklın ürünüdür?

* Onunla benzer cezalarla yargılanan bütün gazeteciler tutuklu ama Burhan Kuzu…

* Tutukluluk istisna olsun, gazeteciler de tutuksuz yargılansın.

* Bu kadar itibarlı bir yargılanma olur mu? Aklınızı başınıza toplayın.

“DARBECİ ZİHNİYETLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİREN İLK İKTİDAR”

CHP Ankara eski Milletvekili Bülent Kuşoğlu da, sokağa çıkma yasağına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Darbecilerin sokağa çıkma yasağı son anda olur, halk bilgi sahibi olmaz fakat zaten iktidar olan yönetimlerin sokağa çıkma yasağı ise makul bir süre önceden duyurulur ve halk gereken önlemini alır. CB kabinesi darbeci zihniyetle sokağa çıkma yasağı getiren ilk iktidar olmuştur!” ifadelerini kullandı.