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Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli vuruldu

Bir kargo firmasının İzmir'deki transfer şubesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Şubeye gelen bir paketi dağıtıma hazırlayan kargo çalışanı Yusuf S. taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından vuruldu. Yusuf S. hastanede tedavi altına alınırken içinde tüfek bulunan paket inceme için polise teslim edildi. 

09:25 -
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Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir kargo firmasının transfer merkezinde gelen paketlerin dağıtıma hazırlandığı sırda akılalmaz bir olay yaşandı.

PAKETTEKİ TÜFEK ATEŞ ALDI

İçinde havalı tüfek olduğu sonradan öğrenilen bir paketi taşıyan kargo çalışanı Yusuf S. tüfeğin ateş almasıyla karnından yaralandı.

Mesai arkadaşlarının arkadaşlarının yardımına koştuğu Yusuf S. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.’nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü. (DHA)

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