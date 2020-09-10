Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli vuruldu

Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir kargo firmasının transfer merkezinde gelen paketlerin dağıtıma hazırlandığı sırda akılalmaz bir olay yaşandı.

PAKETTEKİ TÜFEK ATEŞ ALDI

İçinde havalı tüfek olduğu sonradan öğrenilen bir paketi taşıyan kargo çalışanı Yusuf S. tüfeğin ateş almasıyla karnından yaralandı.

Mesai arkadaşlarının arkadaşlarının yardımına koştuğu Yusuf S. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.’nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü. (DHA)