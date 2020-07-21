‘Pınar Gültekin’ eylemine polisten sert müdahale! CHP’li Yarkadaş’tan tepki

İzmir'de Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesini protesto etmek için toplanan kadınlara polis müdahale etti. Sosyal medyaya yansıyan ve polisin sert müdahalesini gösteren görüntüler tepki çekti.

“ÇEKİN ELLERİNİZİ KADINLARDAN ARTIK”

Sosyal medya hesabından polisin kadınlara müdahale ettiği anların fotoğraflarını paylaşan CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir’de bir araya gelerek #PınarGültekin’in katledilmesini protesto eden kadınlar, hem polis şiddetine maruz kaldı, hem de gözaltına alındı.

* Ne istiyorsunuz kadınlardan! Öldürülürken, dövülürken, tecavüze uğrarken sessiz kalmalarını mı! Yeter! Çekin ellerinizi kadınlardan artık.