Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşıma soruşturma

Muratpaşa Belediyesi’nde görevli memur Ali Hakan Yatgın, Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlarda bulundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yatgın’ın kadın cinayetlerini masum gösteren ve destekleyen sosyal medya paylaşımı tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine Muratpaşa Belediyesi, Ali Hakan Yatgın hakkında soruşturma açtı. Muratpaşa Belediyesi’nden konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Ali Hakan Yatgın maalesef kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına tabi olarak çalışmaktadır.

*Kişinin sosyal medyada paylaştığı görüşler asla kurumumuzun görüşlerini yansıtmamaktadır.

*Söz konusu paylaşımdaki ifadeler kadına yönelik şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle ve kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek için ‘Alyazma’ başlığı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyemizin görüşleri asla olamayacağı gibi mücadele ettiğimiz bir bakış açısını yansıtmaktadır.

*Kişiyle ilgili olarak da soruşturma açılmıştır. Ayrıca bu kişiyi herhangi bir kamu kurumu almayı kabul ettiği takdirde her türlü muvafakat verilecektir.

TÜM BEL-SEN DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETTİ

Öte yandan Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi de üyelikten kesin ihraç talebiyle Ali Hakan Yatgın’ı disiplin kuruluna sevk etti.

Açıklamada, “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi hakkındaki uluslararası sözleşmeleri savunan sendikamızın üyeleri arasında kadın düşmanlığı yapanlar yer alamaz. Şiddet, cinayet ve nefret söylemleri ile insanlık suçu işlenmesi kabul edilemez. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadeleyi bir insanlık görevi sayıyoruz” ifadelerine yer verildi. DHA