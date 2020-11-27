Polis tespit etti dedektör köpek buldu: 113 kilo eroin ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde sokaklarda uyuşturucu satan şüphelileri takip eden polis ekipeleri, geçtiğimiz hafta bir adrese operasyon düzenledi. Sokaklarda zehir satan şüphelilere uyuşturucu temin eden bir şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 110 kilo eroin, 6 buçuk kilo kokain ele geçirilirken M.A. isimli bir şüpheli yakalandı. Operasyonun ardından hafta başında, Göktürk Mahallesi'ndeki torbacılara yönelik baskın düzenlenerek 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun devamında çalışmalarını sürdüren Narkotik ekipleri, M.A. ile bağlantılı bir şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin Esenyurt'taki adresine operasyon düzenlendi. Baskında, Y.D. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, “Ceviz” isimli dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 113 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin arından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.