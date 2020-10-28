Pozitif ve temaslıların kapısına ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi asılacak

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen corona virüsü (COVID19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu karantina altındaki vatandaşların dışarıya çıkarak hastalığı yaymaması amacıyla bir takım kararlar aldılar.

COVID-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla bugünden itibaren 14 gün süre ile Kütahya Merkez İlçe İnköy mahallesinde karantina uygulamasının başlatılmasına ve karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmalarının, başka haneleri ziyaret etmeleri yasaklandı. Ayrıca kurul tarafından şu kararlar alındı:

* Covid-19 pozitif vakaların ve temaslılarının ev karantina süreçleri devam edecek.

* Karantina bölgesindeki vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanacak.

* HES kodu riskli olmayan öğrencilerin (gerektiğinde en fazla bir refakatçi eşliğinde) eğitimlerine devam edebilmeleri sağlanacak.

* İl Hıfzıssıhha Kurulunca izolasyon amaçlı karantinaya alınan bölgede ikamet eden (sağlık, kolluk kuvveti ve kurumunca hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç) kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın karantina süresince (14 gün süreyle) idari izinli sayılacak.

* Karantina bölgesine yakın konumda köy pazarı başta olmak üzere, karantina bölgesi ve etrafındaki tüm pazarlar karantina süresince kapatılacak.

* Bankamatikler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sıramatikler ve vatandaşlar tarafından işlem yapılan tuşlu sistemlerin yanlarına dezenfektan konulması ve saat başı bu tuşlu sistemlerin dezenfeksiyonunun sağlanmasına, dezenfektanların kontrollerinin kurumlarınca sağlanarak sürekli olarak tamamlanması sağlanacak.

‘GÖRÜŞME VE ZİYARETE KAPALI’ YAZISI ASILACAK

Kütahya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ayrıca; tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına; İl/İlçe Mahalli Denetim Ekipleri ve kolluk tarafından yapılacak ilk ziyarette ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ ibaresi içeren yazı asılmasına, asılan yazının yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılması yönünde karar alındı.

TAVŞANLI’DA İBADETLERE ARA VERİLDİ

Kütahya Tavşanlı ilçesinde de artan corona virüsü vakaları nedeniyle ev ziyaretleri yasaklanırken, esnaf dükkanlarında çalışan sayısı 1 kişi ile sınırlandırıldı. Ayrıca camilerde ibadete ara verildi. 9 Kasım tarihine kadar getirilen kısıtlamalar çerçevesinde pazar, kahvehane ve çay bahçelerinin kapatılmasına karar verildi.

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