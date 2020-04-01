Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu kaç yaşında?

Geçtiğimiz haftalarda Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavisinin başladığını paylaşmıştı. Bugün ise üzücü haber geldi ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun corona virüsünden hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındadır?

Onur Taşcıoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü olan babası Cemil Taşcıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu' nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun. — onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun yaşı ile ilgili bilgi internette yer almıyor.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.