Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı İstanbul’daki hastaneye verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine verildiğini açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı İstanbul’daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine verildi.

Hastanenin yeni adı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi oldu.

Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi:

*Cemil Hocamızı Perşembe günü ebediyete uğurladık. Yolunu izleyecek öğrencileri ve bilimsel çalışmalarıyla yaşayacak. İsmi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize verildi. Hastanemizin ismi artık Prof. Dr. CEMİL TAŞÇIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ. Hep iyilikle anılsın.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu ise Erdoğan ve Bakan Koca’ya şu ifadelerle teşekkür etti:

*Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hakkettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim.