Prof. Dr. Naci Görür: Muğla’da en büyük deprem 7 şiddetinde olur!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Deprem Çalıştayı”nda sunum yapan Bilim Akademisi Üyesi Mühendis Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'da en büyük depremin 7 şiddetinde olabileceğini ve bu şiddette bir depremin Muğla’ya çok zarar vermeyeceğini söyledi.

Görür, “Muğla deprem bölgesi olmasına Türkiye'deki diğer illere göre düşük katlı yapılar sayesinde daha avantajlı ve çok zarar göreceğini düşünmüyorum” dedi.

Deprem Çalıştayı'na Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MUĞLA'DA YATAY YAPILAŞMAYA İZİN VERİYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'daki yapılaşmanın dikey değil yatay olarak sağlandığını bu nedenle Bodrum depreminin şehri etkilemediğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 95'inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığını bu nedenle depremin bir felaket olmaması için ülkenin tüm paydaşlarıyla depreme hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Başkan Gürün, “1/25 binlik planlarımız oy birliğiyle 100 bine uygun yapılmıştır. İlçelerimizle 5 bin artı binliği yapmak için belli bir bölgeye ayırdık ve geleceğe disiplinli bir yerleşim yaratmak için disiplinli bir çalışma yapıyoruz” dedi.

GÖRÜR, MUĞLA'NIN DEPREM HAREKETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Elazığ'da yaşanan deprem felaketini yaptığı araştırmalar sonucu öncesinde tahmin edip uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Ege ana graben sisteminin tavan bloğu üzerinde yer aldığını belirtti.

Görür, Muğla'nın kendi fay hatlarının hareketleri dışında Kıbrıs, Balıkesir ve İzmir gibi komşularının fay hareketlerinden de etkilendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

* Muğla'nın hem kendi depremini üreten fay hatları var hem de komşularının depremini üreten fay hatlarından etkileniyor. Ancak yine de Muğla deprem konusunda şanslı.

* Çünkü burada en büyük deprem 7 şiddetinde olacaktır.

* Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa depremlerden yıkılmaz.

* Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor.

* Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez.

“RANTSAL DEĞİL KENTSEL DÖNÜŞÜM”

“Bizde kentsel dönüşüm denince akla sadece yapıların güçlendirilmesi yani müteahhitlik projeleri akla geliyor” diyen Prof. Dr. Naci Görür, kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olmadığını söyledi.

Görür sözlerini şöyle noktaladı;

* Gerçek anlamda kentsel dönüşüm; bir kenti deprem güvenli kent haline getirmek için tüm bileşenleri de deprem güvenli hale gelmelidir.

* Bunun başında halk gelir. Halkı bilinçlendirmek gerekmektedir. Halk eğitimi verilmelidir.

* Halk bilinçlendirmesinin yanında kentsel dönüşüm yönetim, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomik bileşenleri kapsamalıdır.

Çalıştayda Japon Mimar Yoshinori Morıwakı, Dr. Ebru Harmandar, Prof. Dr. Murat Balamir, Dr. Murat Ersen Aksoy, Mimar Cengiz Bektaş ve Doç Dr. Deniz Ülgen birer sunum gerçekleştirdi.