Randevu vermeyen kaymakamı CİMER’e şikayet etti

Gökçeada’da pandemi sürecinde Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, sivil toplum kuruluşları ile yaptığı görüşmelerde Kent Konseyi’ni çağırmadı. Bunun üzerine Kent Konseyi Başkanı Muharrem Serttaş, Uzunoğlu ile görüşmek için randevu talep etti. Serttaş, randevu talebine dönüş olmayınca Uzunoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Serttaş, şunları söyledi:

* 17 Mart’tan bugüne kadar, sayın kaymakamımız sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile yapmış olduğu haftalık toplantılara Gökçeada Kent Konseyi’ni çağırmamıştır.

* Son olarak 2 Temmuz’da Gökçeada’mızın sorunları olan yol yapımı, üretim ve pazar sorunlarını görüşmek üzere saygıdeğer kaymakamımızdan randevu talep ettik.

* Gün boyu çok yoğun oldukları için görüşemeyecekleri bilgisi tarafımıza ulaşmış olup herhangi bir gün ve saat için randevu tarafımıza verilmediği için, 10 Temmuz’da dilekçe ile yüce makamlarından randevu talep etmek zorunda kaldık.

* Dilekçe ile randevu talep etmemize rağmen henüz tarafımıza randevu verilmediğinden dolayı konuyu CİMER aracılığı ile ilgili makamlara taşıyarak şikayette bulunduğumuzu Gökçeada’mızın kıymetli saygıdeğer halkının bilgilerine sunarız.