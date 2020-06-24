Reisçi rektörün yerine TÜRGEV’in üniversitesinden atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre 6 üniversiteye rektör atandı.

Instagram’dan yaptığı canlı yayınla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘reis’ diye hitap eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, geçtiğimiz mayıs ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı’na istifasını vermişti.

YENİ REKTÖR TÜRGEV’DEN

Çomaklı'nın yerine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü olarak Prof. Dr. Fuat Erdal atandı. Erdal, İbn Haldun Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi 2017-2018 eğitim yılında hizmete açılmıştı.

Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu üniversitede Erman Ilıcak ve Kazım Türker gibi devletten milyarlarca liralık ihale alan isimler bulunuyor.

AKP ADAY ADAYI REKTÖR OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dikkat çeken bir başka atama ise Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapıldı. Rektör olarak görevlendirilen 1980 doğumlu Prof. Dr. Metin Aksoy, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP Yozgat Milletvekilliği Aday Adaylığı için Selçuk Üniversitesi Uluslararası ve İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevinden istifa etmişti.

Öte yandan bugün yapılan bir başka rektör atamasıyla da Hacettepe Üniversitesi'nde bir gelenek sona ermiş oldu. Bugüne kadar hep Tıp Fakültesi kökenli isimlerin rektör olduğu Hacattepe'de bu defa Maliye Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran koltuğa oturdu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı kararla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

REKTÖRLER NASIL ATANIYOR?

2018 yılına kadar devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanı'nca atanıyordu.

2018 yılında 703 nolu KHK'yla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'ndaki söz konusu madde “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır” şeklinde değiştirildi. Böylece, üniversitelere dışarıdan rektör atılmasının da önü açılmış oldu.

Hali hazırda rektörlük atamaları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ilanlara gelen başvuruların kurum tarafından değerlendirmesi ve seçtiği üç adayı Cumhurbaşkanına önermesiyle gerçekleşiyor. Bir ay için önerilenlerden birinin atanmaması ve YÖK'ün iki hafta içinde yeni aday göstermemesi halinde Cumhurbaşkanı doğrudan atama yapıyor.