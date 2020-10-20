Rezidanstaki intihar, iki kadının işlediği cinayet çıktı

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde m Türkmenistanlı Kurban Makyarov bir rezidansın 10'uncu katından atlayarak intihar ettiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonrasında olay sırasında orada bulunan Makyarov'un sevgilisi Dilmira Alimuradova (24) ve arkadaşı Soyave Admina (26) ifadeleri alındı.

BİBER GAZI SIKIP AŞAĞI ATMIŞLAR

İki kadının poliste verdiği ifadede Makyarov'un sevgilisi Alimuradova'nın hakkında kötü konuşmasına sinirlendiklerini bu yüzden de alkol aldıktan sonra Makyarov'a biber gazı sıkıp bağlamak isterken çıkan arbede de adamı 10'uncu kattan attıklarını itiraf etti.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki kadın cezaevine gönderildi.