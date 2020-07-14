Rize felaketi yaşadı: 2 ölü, 10 yaralı

Türkiye’nin en çok yağış alan ili Rize bir kez daha sel ve heyelanlara teslim oldu. Kentte son 24 saatte metrekareye 250 kilogramın üzerinde düşen yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çayeli ve İkizdere ilçeleri sele teslim oldu. Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun’un cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelanlarda yaralanan 11 kişi kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz’ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

12 köye ulaşılamayan ilçede 2 ev çöktü, mahsur kalan 6’sı çocuk, 36 kişi de AFAD ve AKUT ekiplerince tahliye edildi. İlçede yol ve köprüler çöktü, alt ve üst yapıda hasarlar oluştu, onlarca araç ise selde hasar gördü.

EN BÜYÜK HASAR ESKİPAZAR VE MADENLİ’DE

Çayeli ilçesinde sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede en büyük hasar Eskipazar mahallesi ile Madenli beldesinde meydana geldi.

Şairler deresinin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin zemin ve bodrum katları ile balçığa gömülen otomobillerini temizlemeye başladı.

İlçede kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karayolları ve özel idare ekipleri de çalışma yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Sel ve heyelan tehlikesi nedeniyle evlerini boşaltanlar yurtlara yerleştirildi. Kızılay ekipleri yurtlarda kalan vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

AFAD Başkanlığı’nın organizasyonu ile Jandarma Genel Komutanlığı’na ait bir helikopter de bölgeye görevlendirildi. Kızılay ekipleri selden etkilenenlere su dağıtımı yaptı.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile bölgeye geldi.