RTÜK’ten AKİT TV hakkında inceleme!

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığıyla bilinen AKİT TV’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında imza attığı skandalla ilgili yeni gelişme… Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kanalın, Anıtkabir’de yapılan töreni, “Devletin zirvesi Anırkabir’de” KJ’siyle vermesi sonrası inceleme başlattı. RTÜK’ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır.”

Skandalın sosyel medyada büyük tepki çekmesinin ardından AKİT TV’den yapılan açıklamada, bir kastın bulunmadığı ve yapılan yazım hatasından ötürü üzgün oldukları ifade edilmişti.

AKİT TV'DEKİ İLK SKANDAL DEĞİL

AKİT TV daha önce de bazı skandallarla gündeme gelmişti.

Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu Pazar Manşeti programında Ayasofya ile ilgili olarak, “Şu mesaj önemliydi, bunun arkasına bir hilafet gelmeli, ben bunu önemsiyorum çünkü. Ki siz çok iyi analiz ettiniz. Bunun hem siyasal hem ekonomik çok büyük bir getirisi de olacak Türkiye bağlamında. Hem de ümmet için de önemli bir gelişme olacak” ifadeleri kullanılmıştı.

Akit TV’de 2018 yılında ekrana gelen “Gün Başlıyor” programında, sunucu Ahmet Keser “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız… Nişantaşı, Etiler… Bir sürü hain var… Türkiye Büyük Millet Meclisi var… ” sözleriyle skandal bir açıklamaya imza atmıştı.