Saadet Parti’li belediyenin isyanına Akşener destek verdi

Giresun’un yaklaşık 6 bin 400 nüfuslu ilçesi Çanakçı’da yer alan Çanakçı Deresi'ne yapılmak istenen beşinci hidroelektrik santrali (HES) karşısında Saadet Parti’li Çanakçı Belediyesi isyan etti.

Belediyenin kamuoyuna yaptığı çağrısına siyasi partilerden destek geldi. Saadet Partisi ve CHP’nin ardından İYİ Parti de yapılmak istenen HES’le ilgili açıklamada bulundu.

“MİLLETİMİZİ SEÇİM YAPMAYA ZORLAMAKTAN VAZGEÇİN”

Çanakçı Belediyesi’nin 2 Haziran tarihli ‘5. HES cinayettir’ ifadelerini içeren paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Milletimizi doğa ile enerji arasında seçim yapmaya zorlamaktan artık vazgeçin. Enerji potansiyelimizi doğamızı koruyarak da arttırmamız mümkün. Türkiye’nin imkanları var, yeter ki vizyon olsun. ifadelerini kullandı.

Akşener, mesajında ‘İyilerÇanakçılılarınYanında’ notuna da yer verdi.

CHP DE DESTEK VERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise, “Giresun Çanakçı Deresi, yeni HES projesiyle tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Derenin bir kısmı HES’ler yüzünden zaten yok olmuş durumda. Millet gelecekte santral mi yiyecek? Bu yapılanlar doğaya, insana zulümdür” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİLİ BELEDİYE DESTEK İSTEMİŞTİ

Çanakçı’nın Saadet Partili Belediye Başkanı Tuncay Kasım ise kentin ortasından geçen derenin üstüne yapılmak istenen 5. HES projesine geçtiğimiz gün tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesten destek isteyerek Kasım, “Bu çığlığın, bu sesin duyulması için vicdanlı yüreklerin sahip olduğunu umut etmekten başka bir yol da bulunmamakta maalesef” ifadelerini kullanmıştı.