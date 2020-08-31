Saadet Partisi’nden ÖTV zammına videolu gönderme: Devletinden.com daha pahalısı yok!

Saadet Partisi, geçtiğimiz gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile ÖTV'ye getirilen zamlara sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ironik bir tepki gösterdi.

Videoda gümrük girişi 140 bin lira olan 2 bin motor üstü otomobillerin eklenen vergiler ve yüksek ÖTV oranıyla 567 bin 108 liraya satışa sunulduğu vurgulandı.

“ÜRETMEDİĞİMİZ ARAÇTAN, ÜRETENDEN DAHA ÇOK KAZANIYORUZ”

Partinin sosyal medya hesabından yer alan videoda şu ifadelere yer verildi:

*Araç sahibi mi olmak istiyorsunuz? İşte size fırsat. devletinden.com'dan Yüksek ÖTV'li araçlar.

*Yüzde 2020 rekor ÖTV oranıyla, gümrük girişi 150 bin lira olan 2 bin motor üstü otomobilleri; 600 lira TRT payı, 330 bin lira ÖTV, 86 bin 508 lira KDV olmak üzere toplam 567 bin 108 liraya satışa sunuyoruz.

*2002-2019 yılları arasında araç vergilerinden tam 160.9 milyar lira vergi topladık. Üretmediğimiz araçlardan, üretenden daha çok kazanıyoruz. Şimdi sıra sizde. Hemen devletinden.com'a gelin, gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın. devletinden.com, daha pahalısı yok.

“HER 100 TL VERGİNİN 25 TL'Sİ ÖTV”

Videoyla birlikte paylaşılan ‘devletinden.com' linkine tıklandığında ise ÖTV zammı öncesi ve sonrası araçların satış fiyatları arasındaki farklar gösteriliyor.

‘İlan Detayı' kısmında yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor:

*İlan detaylarını okumadan araba hayali kurmayın!!! ÖTV, yani ‘Özel Tüketim Vergisi' tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir vergi kalemidir.

*ÖTV, Türkiye'de daha çok mali amaçlarla ve bütçe ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Türkiye'de toplam vergi gelir gerçekleşmeleri içinde ÖTV gelirleri ortalama yüzde 25'lik paya sahiptir.

*Başka bir deyişle; tahsil edilen her 100 TL verginin 25 TL'si ÖTV'den gelir. 2020 yılında motorlu taşıtlar üzerinden tahsil edilen ÖTV tutarları adeta şahlandı.

“2020 YILINDA EN YÜKSEK ÖTV YÜZDE 50 İKEN, BUGÜN YÜZDE 220”

Ocak-Temmuz 2020 vergi gerçekleşmelerine göre; ilk 7 ayda 16 milyar TL motorlu taşıt ÖTV'si tahsil edildiği belirtilen açıklamanın devamında şunlar belirtiliyor:

*30 Ağustos 2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ÖTV II sayılı listede değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemede cari açık kaygılarının önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür.

*Ancak cari açık konusunda bu kadar hassas olan üst düzey yöneticilerin yüz binlerce dolar veya avro karşılığı alınan makam araçları konusunda da biraz kafa yormalarında fayda var.

*Düzenleme ikinci el araçları nasıl etkiler? ÖTV artışları ikinci el araçların değerini artırır. Birinci aracın değerini artıran her unsur, ikinci el fiyatını da paralel şekilde yukarı taşır.

*2002 yılında otomobil satışında uygulanan en yüksek ÖTV oranı yüzde 50 iken, bugün bu oran yüzde 220 olmuştur. 2002-2019 yılları arasında motorlu taşıt satışından sadece ÖTV olarak 160.9 milyar lira vergi toplanmıştır.