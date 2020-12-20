Sağlık Bakanı Koca’dan oksijen tüpü patlamasına ilişkin açıklama

Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonucu 11 hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı’nın Gaziantep’teki patlamadan bir gün önce tüm hastanelere bu cihazlarla ilgili yazı gönderdiğini SÖZCÜ ortaya çıkarmıştı. Bakan Koca, o yazıyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, şu ifadeleri kullandı;

“ÖNCELİKLİ CİHAZ LİSTESİNDE YER ALIYOR”

*Covid-19 tedavisinde, uygun hastalarda yüksek akış oksijen kullanılması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen bir yöntemdir. Yüksek akış nazal oksijen terapi cihazları, DSÖ tarafından hazırlanan, pandemide kullanılacak öncelikli cihazlar listesinde de yer almaktadır. Ayrıca Covid-19 tedavisinde önemli yeri olan bu cihazların kullanımına ilişkin detaylar Bilim Kurulumuz tarafından hazırlanan Bakanlığımız Tanı ve Tedavi Rehberinde de yer almaktadır.

*Kamu hastanelerimizde çoğunlukla bu cihaz yerine yerli mekanik ventilatör kullanılmaktadır. Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır. Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yerli ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir.

“HASTA YÜKÜ ARTINCA BU TÜR TEDAVİYE İHTİYAÇ OLDU”

*Dünyada ve ülkemizde yüksek akış oksijen terapi cihazlarının pandemi döneminde çok yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Hastanelerimizde hasta yükünün arttığı son haftalarda hastalarımız bu tür tedaviye daha fazla ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla Covid-19 hastası takip eden tüm sağlık kuruluşlarına hitaben bu cihazların kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri açısından genel bir yazı yazılmıştır.

“OLUMSUZ DURUM İÇİN BİLDİRİM PROSEDÜRÜ”

*İllere gönderilen genel yazımızda cihazların kullanımında yoğunluk nedeniyle eklenen personeli de kapsayacak şekilde alternatif metodlar kullanılarak eğitimin garanti edilmesi, kullanımına ilişkin talimatların ve güvenli kullanım kartlarının cihaza yakın bir yerde bulundurulması hatırlatılmıştır. Ayrıca karşılaşılan olumsuz durumla ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirim prosedürleri tarif edilmiştir.

“KABUL EDİLEMEZ”

*Bakanlığımızın görevi ve yetkisi gereği hastaneleri bilgilendirmesinin, zorlama bir yorumla “ihmal” olarak yansıtılmasının kabul edilmesi mümkün değildir.

*Gaziantep'te meydana gelen elim hadise hakkında Bakanlığımız ve Savcılık tarafından soruşturma başlatmıştır. Bu vesileyle olayda hayatını kaybeden hastalarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

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