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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM, geçtiğimiz günlerde açıklanan Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için tercihlerin 1-7 Aralık tarihinde yapılacağını duyurdu.

Güncellenme: 11:38, 28/11/2020
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için tercih tarihleri belli oldu

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek hemşire, ebe ve sağlık teknikere ve teknisyeni için personel alımı olacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de yaptığı açıklama ile KPSS puanına göre alınacak personel için tercih tarihlerinin 1 ve7 Aralık arasında yapılacağını duyurdu.

PERSONEL BRANŞLARI DA BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin branşları da belli oldu.7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal Çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

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