Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası çekiliyor! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya ‘www.iskur.gov.tr' aracılığıyla başvuru yapanların beklediği, Sağlık Bakanlığı'na temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı alımı için yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Şimdi gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarında.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İŞÇİ ALIMI KURALARI 8-9 NİSAN’DA

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulundu. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecek.

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.