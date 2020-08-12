Sağlık çalışanlarına ‘Neden pozitifsiniz?’ soruşturması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde, Covid-19 ile mücadele ön saflarda olan sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturma iddiası şaşkınlık yarattı.

80 SAĞLIK ÇALIŞANINA İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Hafsa Sultan Hastanesi'nde, yaşanan skandal iddiayı gündeme taşıyan Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, hastanede aralarında hemşire ve sağlık hizmetlisinin bulunduğu toplam 80 sağlık çalışanına ‘Neden pozitif çıktınız?, Neden kendinize dikkat etmediniz?' gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından idari soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

“HASTANE YÖNETİMİ BÜYÜK BİR SKANDALA İMZA ATMIŞTIR”

Irgatoğlu yaptığı açıklamada, idari soruşturma kararının hastanenin enfeksiyon komitesi tarafından alındığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

* Hastane tarafından 21 Temmuz tarihli Başhekimlik imzalı yazıya istinaden yaklaşık 80 personelin bir kısmı hakkında yüksek riskli personel olduğu, bir kısmı hakkında ise kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmadığı gerekçesiyle tutanak tutularak idari işlem başlatılması talimatı verilmiştir.

* Ayrıca, 80 kişinin arasında yer alan ve test sonucu pozitif çıkan 10 sağlık çalışanı hakkında idari işlem başlatıldığını öğrendik.

* Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yönetimi, pandemi ile mücadele dolayısıyla esnek mesai yapan sağlık çalışanları hakkında idari işlem başlatarak ‘Neden Pozitifsiniz? Neden Önlem Almadınız?' demek kaydıyla büyük bir skandala imza atmıştır.

“SORUŞTURMA HAKKINDA TAM BİLGİ ALAMADIK''

Irgatoğlu, konu hakkında hastane yönetimi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ataç ile görüştüklerini ve ancak soruşturma açılmasıyla ilgili tam bir bilgilendirme alamadıklarını söyledi.

Irgatoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Sendika olarak hastaneni Başhekimi Prof. Dr. Seyhun Kürşat ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile görüşmelerimizde, her ne kadar sağlık çalışanları ve çalışanlara verilen değer üzerine konuşmalar yapılmış olsa da, pandemi dolayısıyla hastanede bulunmak bile büyük bir özveri olarak değerlendirilirken, fazlasıyla alkış ve teşekkürü hak eden sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını beklerken, yapılan uygulamanın izahının da telafisinin de mümkün olmadığı ortadadır.

* Yaptığımız görüşmelerde soruşturmayı niye başlattıkları konusunda tam bir bilgilendirme yapılmazken, sadece süslü cümlelerle geçiştirme yapılmıştır. Bir sağlık çalışanına ‘Sen neden önlem almadık. Neden dikkat etmedin. Neden pozitif çıktın' diye hakkında soruşturma başlatılamaz.

“SORUŞTURMALAR DERHAL DURDURULSUN”

Sağlık çalışanlarına açılan soruşturmanın kendilerini derinden üzdüğünü ve idari soruşturma başlatılan 80 sağlık çalışanının yanında olduklarını ifade eden Irgatoğlu, yaşananlarla ilgili hastane yönetimine çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle noktaladı:

* Bu soruşturma işleminin derhal durdurulmasını istiyoruz. Bundan sonraki benzer durumlarda çalışanların emeğine saygı duyulmasını talep ediyoruz.

* Sağlık Sen Manisa Şubesi olarak tüm kurumlarda; elindeki kısıtlı imkanlar ile büyük fedakarlıklar gösteren, egosunu bir kenara bırakmış, çalışanı anlayabilen, yönetişim bilinciyle hareket eden, bulunduğu kuruma güç ve değer katan yöneticilere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.