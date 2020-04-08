Sağlık işçileri toplu sözleşme ve eşit ek ödeme istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamuda sağlık işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi ve ek ödeme sorunlarına çare bulunmasını istedi.

1 Ocak 2019 tarihinde biten TİS sorunuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ikircikli tutum sergilediğini belirten Barut, bakanlığın konuyla ilgili 2 ayrı yazısında farklı tavır gösterdiğini kaydetti.

Salgınla mücadele önlemleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir yazısında TİS’in imzalanamayacağı, diğer yazısında ise önlem alınarak sürecin yürütüleceğini bildirdiğini aktaran Barut, “Bakanlık farklı şeyler söylüyor ama nedense mağdur olan işçilerin sorunları bir türlü çözülmüyor. Hükümet ne yapmak istiyor? Bu sorun artık sona ermeli, sağlık işçilerinin ekonomik ve sosyal tüm mağduriyeti giderilmelidir” dedi.

“TİS’İ İMZALAYIN, EK ÖDEMEYİ VERİN”

Sağlık işçilerinin yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getiren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları vurguladı:

* Sağlık kurumlarında çalışan temizlik personeli, veri giriş personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, klinik destek elemanı, biyomedikal cihaz servis elamanı, elektrikçi, bilgi işlem görevlisi gibi bir çok alanda çalışan işçilerimiz, asgari ücretle geçinmeye çalışıyor.

* Salgınla mücadelede doktorlar ve hemşireler gibi bu yiğit işçilerimiz de kahramanca çalışıyor. Bu işçilerimiz 1 Ocak 2019 tarihinde süresi biten TİS’in yenilenmesini dört gözle bekliyor.

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın net tavır gösterip süreci yönetmesini ve mağduriyeti gidermesini istiyoruz. Çünkü bu işçilerimizin yaşadıkları zorluklar bitmelidir.

* Ev kirasını, faturasını, borçlarını ödeyemeyen işçilerimiz ekmek alacak, dolmuşa-otobüse verecek para bulamıyor.

* Toplu İş Sözleşmesi, sosyal hak ve yardımı bulunmayan işçilerimize salgınla mücadele kapsamında hemşire ve doktorlara olduğu gibi ek ödeme de yapılmıyor.

* Bir an önce işçilerimizin TİS talebi yerine getirilmeli, ek ödemeden yararlanmaları için de düzenleme yapılmalıdır.”