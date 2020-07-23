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Sağlıkçıya ekipman dağıtımı durduruldu

Aile hekimlerine ücretsiz olarak verilen kişisel koruyucu ekipman dağıtımı durduruldu.

Erdoğan SÜZER
06:00 -
Haberler Gündem
Sağlıkçıya ekipman dağıtımı durduruldu

Hekimlere “İhtiyacınız olan malzemeleri kendi cebinizden karşılayın” diye yazı gönderildiği de ortaya çıktı. Gerekçe olarak salgında normal döneme girildiği ifade edilirken, aile hekimlerinden corona tanısı konulan ve evlerinde karantinaya alınan hastalara her gün ev ziyaretleri yapmaları talimatı da verildi.

Özlem Sezen

Aile Hekimleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen pandemi sürecinin devam ettiğini, her gün binlerce hastaya corona tanısı koyduklarını belirterek “Doktorların hakkı ödenmez deyip maskeyi bile ödememek anlaşılır gibi değil. Bu düzelmeli” dedi.

Son güncelleme: 01:10 23.07.2020
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