Sağlıkçıya ekipman dağıtımı durduruldu

Hekimlere “İhtiyacınız olan malzemeleri kendi cebinizden karşılayın” diye yazı gönderildiği de ortaya çıktı. Gerekçe olarak salgında normal döneme girildiği ifade edilirken, aile hekimlerinden corona tanısı konulan ve evlerinde karantinaya alınan hastalara her gün ev ziyaretleri yapmaları talimatı da verildi.

Aile Hekimleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen pandemi sürecinin devam ettiğini, her gün binlerce hastaya corona tanısı koyduklarını belirterek “Doktorların hakkı ödenmez deyip maskeyi bile ödememek anlaşılır gibi değil. Bu düzelmeli” dedi.