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Salda Gölü 24 saat izlenecek

Burdur'da talan edilmeye çalışılan Salda Gölü'ndeki koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kamera sistemi kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sistem üzerinden 24 saat canlı yayın yapılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr
15:12 -
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Salda Gölü 24 saat izlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Burdur’daki Salda Gölü’nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü'nün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz” denildi.

Yayının, ‘https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html’ adresinden izlenebileceği kaydedildi.

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Son güncelleme: 15:14 26.04.2020
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