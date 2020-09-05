Salgına rağmen AKP’li belediyelerden 5,6 milyon liralık burs

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi her yıl düzenli olarak verdikleri öğrenim yardımını pandemi sürecinde de durdurmama kararı aldı. Her iki belediyede öğrenciler için toplam 5,6 milyon liralık bütçe oluşturuldu.

BÜYÜKŞEHİR 3 BİN LİSE ÖĞRENCİSİNE DESTEK OLACAK

Öğrenim yardımı konusu büyükşehir belediye meclisinin hafta içinde gerçekleştirdiği toplantıda gündeme geldi.

Pandemi sürecinde öğrencilere yapılacak öğrenim yardımının kesilmemesine oy birliği ile karar verildi.

Buna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi lise ve dengi okul öğrencilerine 10 ay boyunca 120 lira yardımı yapacak. Toplamda 3,6 milyon liralık bütçe oluşturuldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Pandemiye rağmen yardımlarımızı sürdürme kararı aldık. Geçen yıl 100 lira olan öğrenim yardımını bu yıl 120 liraya çıkardık. Yeter ki çocuklarımız okusunlar. Biz onlara kaynak buluruz” diye konuştu.

PAMUKKALE'DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ DE BURS ALACAK



Pamukkale Belediye Meclisi dünkü oturumunda 2500 öğrenciye burs verilmesi kararı aldı.

Tüm üyelerin oy birliği ile alınan kararda ilçedeki ihtiyaç sahibi 1500 orta okul öğrencisine aylık 90 lira, 1000 lise öğrencisine ise aylık 115 lira yardım verilecek. Burs için toplam 2 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak, eğitimi her zaman önemsedik. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim hayatına destek olmak adına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.