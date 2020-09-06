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Şanlıurfa’da iki kardeşin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ortalık kan gölüne dönmüştü. İki kardeşin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
18:02 -
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Olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki gün önce meydana geldi. Gölbaşı Mahallesi’nde, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yaralılardan kardeş olan Mehmetçik ve Sinan Geldi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

İki kardeşin hayatını kaybettiği kavgada 4 kişi de yaralandı. (Foto: DHA)

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavga, kardeşlerin vurulma anı ve kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor. İHA

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Son güncelleme: 18:04 06.09.2020
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