Şanlıurfa’da son iki günde 8 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı

Normalleşme sürecinde sağlık hizmetlerinin de normalleştiği, ekiplerin yarıya indirildiği iddialarıyla gündeme gelen Şanlıurfa'da, hastanelerin corona virüsü servisleri dolarken, vaka sayısı hala hızla artıyor.

Corona virüsü vaka artışları sağlık kuruluşlarındaki hekimler ve sağlık çalışanlarını da etkiledi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan pratisyen acil servis doktoru D.K., doktorlar R.Ç., A.A., C.S. M.K., Anestezi Uzmanı A.G.H., hemşire İ.Ç. ile tıbbi sekreter C.E.'nin yapılan corona virüsü test sonuçları pozitif çıktı.

3 MAHALLE, 41 BİNA DA KARANTİNA

Dün toplanan Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 4 kırsal mahalle ile çeşitli mahallelerdeki 41 binada 14 gün boyunca karantina uygulaması başlattı.

Haliliye Mağarcık, Hilvan Ovacık, Viranşehir Sayoba kırsal mahalleleri ile Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Hilvan, Siverek, Viranşehir,Suruç ilçelerinde ki 41 binada karantina başlatıldı.

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