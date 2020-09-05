Sapkın şeyhe jet iddianame: 38 yıla kadar hapsi isteniyor

Sakarya Akyazı’daki Uşşaki tarikatı dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili iddianame hazırlandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, sapkın şeyh Eyyup Fatih Şağban’ın 38 yıla kadar hapsi isteniyor.

“ZİNCİRLEME ŞEKİLDE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI” SUÇUNDAN HESAP VERECEK”

İddianamede tarikat şeyhi Şağban’ın “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediği belirtiliyor.

“Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 5 yıldan 26 yıla kadar olmak üzere toplamda 12,5 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkması beklenen Şağban’ın işlediği suç hakkında hem mağdur çocuğun anlatımları, hem yakınlarının tanıklıkları hem de adli tıp raporları ve diğer deliller dosyada yer alıyor.

NE OLMUŞTU? Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşayan ve kendini Uşşaki tarikatı lideri olarak tanıtan Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçen perşembe günü tutuklanmıştı. Sapık tarikat liderinin, mağdur çocuğun babasını olayı örtbas etmeye ikna etmeye çalışırken kullandığı ifadeler ise mide bulandırmıştı. SÖZCÜ'ye konuşan 12 yaşındaki çocuğun babası F.A., Fatih Nurullah'ın 2019 Temmuz ayından itibaren küçük kızı istismar etmeye başladığını ve olayı örtbas etmek için de kendilerine 70 bin lira teklif ettiğini söylemişti.