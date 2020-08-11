Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplandı

Savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve millî sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, siber güvenlik, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projelerin karara bağlandığı belirtildi.

Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin son dönemde sınırlar içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekâtlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek yerli ve millî savunma sanayiinin önemi ve değerinin bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.

“SEKTÖRLER ARASI İHRACATA ÖZEL BİR ÖNEM VERİLECEK”

Açıklamada Covid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayiinin kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştığı yerli ve millî teknoloji alanında önemli başarılara imza attığı belirtilerek salgın sonrası dönemde de çalışmaların büyüyen bir kararlılıkla devam edeceği, sektörler arası tecrübe paylaşımına ve ihracata özel bir önem verileceği dile getirildi. Açıklamanın sonunda Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgulandı.

İLGİLİ HABER Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına yanıt