‘Sayı ne kadar olursa olsun’ dedi ve çağrı yaptı: Başvurun yollayalım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'ya gelen mültecilerin, sınır ili olan Edirne'ye ücretsiz gidebilmeleri için otobüs kaldıracağını açıkladı.

Başkan Özcan’ın dün gece Esad rejiminin Türk askerine yönelik saldırısı nedeniyle başsağlığı dilediği açıklamasında Türkiye’yi terk etmek isteyen mülteciler için şunları söyledi:

“SAYI NE KADAR OLURSA OLSUN”

* Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz, mülteciler için sınır kapılarının açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımız ile çalıştık. Biz de, Bolu'daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için Bolu'dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz.

* Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi'ne başvuru yapabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne'ye naklini gerçekleştirmeye hazırız. (İHA)