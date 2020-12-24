Sayıştay, AKP dönemindeki usulsüzlükleri 10 yıl sonra hatırladı

Kırşehir Belediyesi’ne ait 2019 yılı Sayıştay raporunda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’ye geçen belediyenin geçen yılki faaliyetlerini inceleyen Sayıştay denetçileri, daha önceki yıllara ait usulsüzlükleri rapora yansıtması dikkat çekti. Raporda, 2010 yılından önce yani AKP’de döneminde ihalesiz dağıtılan dolmuş, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarına ait ticari plakaların ihale yapılmadan bedelsiz dağıtıldığı belirtildi.

BEDAVA DAĞITILAN 591 PLAKANIN İPTALİNİ İSTEDİ

2019 yılı Sayıştay raporunda yer almasına rağmen, yaklaşık 10 yıl önce AKP’li belediye tarafından ihale yapılmadan gelişi güzel dağıtılan 258 ticari taksi, 212 adet “S” servis, ve 121 adet “M” dolmuş plakasının iptal edilmesi istendi.

Belediyenin hesap ve işlemleri inceleyen Sayıştay denetçileri, geçmiş yıllarda her hangi bir bedel alınmadan ve ihale yapılmadan plakaların verildiği ve ihale yapılmadan fiili bir durum olarak yapılan bu uygulamanın yasal düzenlemeye uygun olmadığını belirterek plakaların ihale yoluyla verilmesini istedi. Sayıştay ayrıca yıllardır devam eden bu uygulamanın kazanılmış hakka ve özel mülkiyet hüviyetine dönüştürülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

SAYIŞTAY 10 YIL ÖNCE YAPILAN USULSÜZLÜĞÜ YENİ HATIRLADI

CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ise Sayıştay’ın verilen bedava plakaları iptal edileceğini ve ihale yoluyla satılacağını söyledi. Raporlarda yer alan usulsüzlüğü Sayıştay’ın şimdi farketmesine de bir anlam veremediğini belirten Ekicioğlu, “Bizim dönemimize ait olaylar değil. Bizden çok önce yapılmış şeyler. Ne gerekiyorsa yapılacaktır” diye konuştu.