Şehit emniyet müdürü soruşturmasında 27 gözaltı kararı

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma sonunda saat 06.00'da 7 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

İki yıl önce şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ verdi cinayetinde FETÖ izine rastlanmasıyla başlayan soruşturma kapsamındaki çalışmada, halen aktif olarak çalışan 27 polisin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi.

FETÖ YÖNLENDİRMESİ

Şüphelilere, 11 Aralık 2018'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tarafından makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Aytuğ Verdi cinayeti kapsamında gözaltı işlemi başlatıldığı öğrenildi. İddaya göre, tayin isteğini reddeden Aytuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı yaralayan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, saldırıyı FETÖ üyesi polislerin yönlendirmesiyle gerçekleştirdi. “Tayinimi yapmadılar” “Siniri krizi geçirdim” söylemlerini de FETÖ'den aldığı talimatla dile getirdiği öne sürülen Sarıcaoğlu'nun şehit ettiği Aytuğ Verdi; 15 Temmuz kalkışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evini korumaya almıştı.

KARLOV'UN KATİLİ İLE AYNI KATEGORİ

FETÖ üyelerinin “İşkenceci polis müdürü” olarak göstermeye çalıştıkları Aytuğ Verdi'nin öldürülme talimatının örgütün üst yönetimince verildiği öne sürüldü. Sarıcaoğlu ile ilgili savcılıkça yapılan incelemelerde zanlının adı FETÖ'nün fişleme listesinde geçmişti. Zanlının adı ‘Garson’ kod adlı gizli tanığın polise teslim ettiği dijital kartta bulunan FETÖ’nün emniyet fişleme listesinde “Daha önce örgütün sohbetlerine katılmış ancak sonra irtibatını kesmiş” kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren zanlı Mert Mevlüt Altıntaş’ın da FETÖ fişleme listesinde aynı kategoride yer aldığı ortaya çıkmıştı.

GİZLEME TAKTİĞİ

Mert Mevlit Altıntaş'ı farklı bir guruba sokmak için kategorilendirdikleri öne sürülen FETÖ'nün Altuğ Verdi'nin katili içinde aynı gizleme taktiğini kullandığı öne sürüldü. “FETÖ'den ayrıldı” olarak gösterilen 2 isimin de cinayetlerde kullanıldığı iddiaları üzerine başlayan çalışmada bazı isimlere ulaşıldığı öğrenildi. Altuğ Verdi cinayetini gerçekleştiren İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'dan yola çıkarak bazı delillere ulaşan polis, FETÖ'nün suikast yapısına üye oldukları iddasıyla belirlenen 27 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.