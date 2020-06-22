Şehitlikler kurtuldu

Devlet Su İşleri (DSİ) şehitliği sular altında bırakacak projeden geri adım attı. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın gündeme getirdiği, SÖZCÜ'nün de haberleştirdiği Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde yer alan Büyük Taarruzun yaşandığı bölgede, DSİ tarafından yapılması planlanan gölet projesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nca şimdilik rafa kaldırıldı.

Köksal, “Gayretlerimiz ve mücadelemiz sonucu şehitliklerimiz ve tarihimiz sular altında kalmayacak” dedi. Projeyi durduran Bakanlıktan, Köksal'ın önergesine verilen cevapta, “Gölet projesi planlama çalışmaları yapılan alanda Bakanlığımızca Şehitler Coğrafyası çalışmaları (gerçek şehitliklerin ve şehitlerin tespiti çalışmaları) devam etmektedir. Yapılan çalışmaların neticesine göre proje yeniden değerlendirilecektir” denildi.