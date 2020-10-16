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“Semptom göstermeyenlerin sayıları vatandaşla paylaşılmayacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 pozitif sayılarının gizlendiği yönündeki iddiaları cevaplarken, “15 Ekim’den sonra semptomu olmasa da kesitsel taramaları paylaşacağız” demişti. Sağlık Bakanlığı kaynakları, açıklamanın yanlış algılandığını, bu sayıların vatandaşla değil sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağını kaydetti.

Yusuf DEMİR
Güncellenme: 13:42, 16/10/2020
Haberler Gündem
“Semptom göstermeyenlerin sayıları vatandaşla paylaşılmayacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “15 Ekim'den sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız” dedi.

Vaka sayısının gizlendiği konusunda ciddi tartışmalar yaşandığı bir atmosferde bu açıklama, “Bütün rakamlar artık toplumla paylaşılacak” şeklinde algılandı.

Ancak Bakan Koca'nın işaret ettiği 15 Ekim'de açıklanan tabloda hiçbir değişiklik olmadı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarının SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamaya göre, rakamların toplumla paylaşılması söz konusu değil.

Açıklama özetle şöyle:

* Sayın Bakan geçtiğimiz hafta açıklamasında ‘kesitsel tarama’dan bahsetmişti. Kastettiği, yurt dışı çıkışlarda yapılan testler, sporculara, askerlere v.b yapılan testlerdir.

* Kesitsel taramalarda elde ettiğimiz sayıları da, bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'ne gerçekleştirdiğimiz rutin bilgi akışındaki rakamların arasına dahil ediyoruz.

* Bundan sonraki süreçte, nasıl normal hasta sayılarıyla ilgili bildiriyorsak, bu kesitsel taramaların da akıbetlerini oraya bildirmiş olacağız. Ama yanlış anlaşılmasın, bu günlük tabloya dahil edilmeyecek.

* Sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşım noktasında bu sağlanacak. Şunu da vurgulamak isteriz, Dünya Sağlık Örgütü'nün bizden böyle bir talebi olmadı. Biz bu noktada şeffaflığı gün yüzünde tutmak açısından paylaşmış olacağız.

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Yayınlanma Tarihi:13:28,
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