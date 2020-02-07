Sıra Ayvalık’a geldi! Tabiat parkı ranta açılıyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Tabiat Parkı içinde sekiz tane günübirlik kullanım alanı belirlenmiş. Öncelikle buraların halkın olduğunu hatırlatmak ve halka açık kalmasını istiyoruz.

İhale yaptıklarında buralara kimlerin geleceği belli değil. Halkın giriş-çıkışı sınırlandırılmış veya ücretli olacak” dedi. Ergin, söz konusu alanlara kamp, büfe, kafe gibi tesislerin açılması ile sınırlı kalınmayacağı, yapılaşmaya açılacağı endişesini de dile getirdi. Ergin, “Bu yol açıldıktan sonra daha büyük ve yoğun yapılaşmaların oluşmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

“TABİAT PARKINI RANTA TESLİM ETMEYECEĞİZ”

2004 yılında Ayvalık Adaları Tabiat Parkı planı yapıldığını vurgulayan Ergin, “2009'da, ben Küçükköy Belde Belediye Başkanı'yken de bu girişimleri dava konusu yapmıştım. Hukuk mücadelesi ile bozdurmuştuk. Şimdi yine planlar üzerinde oyun oynanmak istendiğini düşünüyorum” dedi.

Ergin, ihalenin iptal edilmesini ve Tabiat Parkı'nın doğal hali ile kalmasını istedi. Aksi bir durumda, yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceklerini belirten Ergin, Ayvalık Adaları'nı ve Tabiat Parkı'nı ranta teslim etmeyeceklerini söyledi.

“KIYILARIMIZ RANTIN DEĞİL, HALKIN ORTAK MALIDIR”

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun da “Bu ihale sonucunda inşa edilecek tesislerin yoğunluğu ve ne yapılacağına dair şartnamede belirsizlik var. Bakanlık Ayvalık halkına bilgi vermedi. İki, üç katlı yapılaşmalara açılmasından endişe duyuyoruz” dedi.

Coşkun, “Bakanlığın Kiralama iradesi hukuka açıkça aykırı olduğu gibi Kıyıları halka kapatacak ve ranta açacaktır. Bu haliyle hiçbir” kamu yararı” taşımadığı bellidir. Kamu yararı taşımayan bu ihalelerin kimlere yarar sağlamak için istendiği şaibelidir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı içinde Ekolojik yapıya zarar vereceği belli olan bu kiralama ihalelerine izin vermeyeceğiz. Ayvalık'ta Halka rağmen yaratılmak istenen oldu- bittilere boyun eğmeyeceğiz” dedi. Coşkun, “Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı ile bu bölgedeki kıyılarımız rantın değil halkın ortak malıdır. Halka kapatılamaz” diye konuştu.

HALK PROTESTO MİTİNGİ YAPACAK

Ayvalık halkı, ihalenin iptali için imza kampanyası başlattı. Ayvalıklılar ayrıca yarın saat 13:00'te protesto mitingi gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TABİAT PARKI

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, Milli Parklar statüsü içinde yer alıyor. 19 bin hektarlık alanı kapsıyor. Türkiye'nin en büyük tabiat parkı olma özelliğini taşıyan alan içinde Hattuşa Koyu ve Pınar Boğazı ile 23 ada bulunuyor.

Endemik bitki türlerinin olduğu tabiat parkında bölgeye özgü kızılçam ağaçları ve deniz de dahil. Kızıldeniz'in derinliklerinde görülen kırmızı mercanlar, burada 30 metrede yaşıyor.