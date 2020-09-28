Şişli’de iş yerinde patlama

Şişli, Halidedip Mahallesi, Kutlubey Sokak’ta beş katlı apartmanın giriş katındaki iş yerinde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlama nedeniyle işyerinin camları kırılırken, apartmanda büyük panik yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatırken çevrede tedbir aldı. Patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan patlama sonrasında işyerinden iki kişinin çıkarak kaçtığı belirtilirken işyerinde kimyasal maddelerin olduğu iddia edildi. (DHA)