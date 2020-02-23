Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şişli’deki AVM’de şoke eden ölüm!

Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin çatı katından boşluğa düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşlarındaki kişinin üzerinden 56 yaşında İranlı birine ait kimlik çıktı. 

23:40 -
Haberler Gündem
Şişli’deki AVM’de şoke eden ölüm!

Olay, Şişli’de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin çatı katında bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek boşlukta betona çakıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve üzerinden 56 yaşında birine ait kimlik çıkan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, hayatını kaybeden kişinin düşme sebebini araştırıyor. DHA

İLGİLİ HABERAVM yangını dört saatte söndürüldüAVM yangını dört saatte söndürüldü İLGİLİ HABERAntik kent üzerine kurulan AVM mühürlendiAntik kent üzerine kurulan AVM mühürlendi
Bursa CHP İran Kocaeli Polis Sağlık
Son güncelleme: 23:42 23.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more