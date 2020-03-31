Siyasette yeni tartışma: Hangi bağış kampanyası yasal, hangisi değil?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerin bağış toplamalarının “yasal olmadığını” iddia ederken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise, Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyasının “yasal dayanaktan yoksun” olduğunu söyledi.

Emir, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, siyasi iktidarın Büyükşehir belediyeleri tarafından toplumsal dayanışma duygusu içinde başlattıkları yardım kampanyalarının “altında ezildiğini” belirterek, “hükümet, bu kampanyaları engellemek veya mümkünse vatandaşlarımızın bağış yapmalarını azaltmak için tehdit etmeye başladı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Büyükşehir Belediyelerinin kampanyalarının “2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na göre yasal olmadığı” iddiasına karşı çıkan Emir, şöyle dedi;

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2860 sayılı Yardım Toplam Kanunu'na istinaden bu bağış toplamaların yasal olmadığını iddia etti. Oysa 5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyelerin bağış kabul edebileceğini açıkça hükme bağlamıştır.”

“ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI OLMADAN KAMPANYA BAŞLATTI”

Emir, CHP'li büyükşehir belediyelerinin gerisinde kalan Cumhurbaşkanlığı'nın da “alelacele dün akşam itibariyle bir yardım kampanyası başlatarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına açılmış hesap numaraları bildirdiğine” dikkat çekti ve şöyle konuştu;

* Olması gereken, önce bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile yardımın amacının ve ne şekilde kullanılacağının belirlenmiş olmasıdır.

* Nitekim daha önceleri benzer şekilde Elazığ depremi afetzedeleri için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

* Şu haliyle Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı bağış kampanyasının herhangi bir hukuki dayanağı yoktur. Soylu hukuksuz bağış toplama arıyorsa Cumhurbaşkanlığının yaptığı bağış kampanyasına bakmalıdır.”