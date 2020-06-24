Siyasi partileri ziyaret eden AKP’den ilk açıklama!

AKP, barolarla ilgili düzenlemeyi görüşmek için CHP, HDP ve İYİ Parti'yle bir araya geldi. Saat 14.00'da CHP'yi ziyaret eden AKP heyeti, saat 15.00'da HDP'nin, 16.00'da ise İYİ Parti'nin kapısını çaldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından AKP’den ilk açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, avukatlık kanunu ile barolar ile ilgili çalışma yaptıklarını söyleyerek, konunun muhatabı tüm çevreleri dinlemeye gayret ettiklerini ifade etti.

“GÖRÜŞ, DÜŞÜNCE VE DEĞERLENDİRMELERİNİ ALDIK”

Özkan, “Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla bütün talepleri almaya ve bütün talepleri olabildiğince optimum noktada birleştirmeye gayret ettik. Bugün Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilere ziyaretleri gerçekleştirdik. Cumhur ittifakı olarak beraber çalıştık. Özellikle bugün yaptığımız ziyaretlerde siyasi partilerin barolarla ve avukatlık kanunun ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmelerini aldık” dedi.

“PEK ÇOK TEKLİF DEĞERLENDİRİLDİ”

Özkan, çoklu baro ile ilgili soruya, “Pek çok teklif değerlendirildi. Bugün henüz daha diğer siyasi partilerin görüşlerini yeni aldık. Gerek Barolar Birliği'nin temsiline gerek baro seçim ve usul kadar pek çok konuda görüşlerini aldık” ifadelerini kullandı.