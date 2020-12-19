Siyasilerden Maraş Katliamı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 19- 26 Aralık 1978'te yaşanan Maraş Katliamı’nın yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Tarihimizin büyük utançlarından biri olan, yüreğimizde derin acılar bırakan Maraş Katliamı’nın yıldönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin barış ve kardeşliğin adresi olmasını ve bu acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu mesajında, “42 yıl önce Maraş'ta birliğimize, kardeşliğimize kastedilmesinin acısı hala yüreğimizde. Maraş'ta katledilen canları rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.